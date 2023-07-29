Через негоду 9 тисяч споживачів Дніпропетровщини лишаються без світла

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Однак, більшість споживачів, які залишилися без світла, на Дніпропетровщині, де без світла - 9 тисяч.

Ситуація у прифронтових регіонах

Російські терористи продовжують атакувати прикордонні області України. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 9 населених пунктів.

"Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго також зауважили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.