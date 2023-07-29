Через негоду 9 тисяч споживачів Дніпропетровщини лишаються без світла
У суботу, 29 липня, щонайменше 9 тисяч жителів Дніпропетровщини залишаються без світла через негоду. Усього знеструмлено 73 населених пункти у 5 регіонах через погодні умови
Про це повідомляє Міненерго.
Зазначається, що внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Однак, більшість споживачів, які залишилися без світла, на Дніпропетровщині, де без світла - 9 тисяч.
Ситуація у прифронтових регіонах
Російські терористи продовжують атакувати прикордонні області України. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 9 населених пунктів.
"Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.
У Міненерго також зауважили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- Російська розвідка вивчає стан української енергетичної інфраструктури та намагається визначити критичні енергетичні об'єкти нашої країни.
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