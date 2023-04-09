Через негоду окупанти збільшують кількість артилерійських обстрілів на Луганщині

Про це повідомила Луганська ОВА у фейсбуці.

"У ті дні, коли ворог через негоду не може залучити бронетехніку при черговій спробі нападу, він збільшує кількість артобстрілів", – зазначив виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Він додав: "Так, у квітні від ворожого вогню потерпають переважно деокуповані населені пункти Красноріченської громади. На цій ділянці росіяни почали більш активно застосовувати реактивну, далекобійну артилерію та авіабомбардування. За попередніми даними, зруйновано майже 60 % житлового фонду. На території цих населених пунктів ще залишаються 137 цивільних осіб, яких ми щоразу вмовляємо до евакуації".