Через негоду в Одесі за одну ніч впало 28 дерев, не працюють трамваї
У ніч на 22 липня в Одесі затопило вулиці, рух автотранспорту ускладнено
Про це повідомляє "Думская".
Рух по Отамана Головатого і Чорноморського Козацтва через підтоплення заблоковано, тому в'їзд і виїзд на селище Котовського тимчасово здійснюється по Окружній дорозі.
Серйозно постраждали Балківська і Приморська вулиці: там місцями зірвало асфальт, частково вирвані люки.
Рух автотранспорту ускладнено.
У зв'язку з підтопленням ділянок рейкового полотна і падіння гілок тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 і тролейбусного маршруту №12.
Тролейбусний маршрут №8 функціонує до Хімічної.
За ніч впало 28 дерев, за 16 адресами вже завершені роботи по ліквідації наслідків стихії.
За даними синоптиків, за ніч в Одесі випало 45 мм опадів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.86Продаж 32.24
- Актуальне
- Важливе