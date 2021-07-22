Через негоду в Одесі за одну ніч впало 28 дерев, не працюють трамваї

Про це повідомляє "Думская".



Рух по Отамана Головатого і Чорноморського Козацтва через підтоплення заблоковано, тому в'їзд і виїзд на селище Котовського тимчасово здійснюється по Окружній дорозі.



Серйозно постраждали Балківська і Приморська вулиці: там місцями зірвало асфальт, частково вирвані люки.



Рух автотранспорту ускладнено.



У зв'язку з підтопленням ділянок рейкового полотна і падіння гілок тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 і тролейбусного маршруту №12.



Тролейбусний маршрут №8 функціонує до Хімічної.



За ніч впало 28 дерев, за 16 адресами вже завершені роботи по ліквідації наслідків стихії.



За даними синоптиків, за ніч в Одесі випало 45 мм опадів.









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