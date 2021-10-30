Через несправну газову колонку у Броварах загинула ціла родина

Усі вони перебували в своєму помешканні в 2-поверховому будинку на вулиці Воїнів-афганців, 7а. Видимих ознак насильницької смерті на їх тілах не виявлено, наводить подробиці Еспресо.TV.



Як зазначає Броварське райуправління поліції, учора, 29 жовтня, близько 13:00 до них надійшло повідомлення від стурбованої жінки про те, що вона не може дотелефонуватися до своїх родичів.

Працівники слідчо-оперативної групи, Броварської окружної прокуратури та співробітники ДСНС виїхали за вказаною адресою.



Було встановлено, що зазначені троє людей "померли від отруєння чадним газом".



Мешканців будинку тимчасово евакуювали, на місце викликали фахівців аварійної газової служби.



Вже сьогодні, 30 жовтня, рятувальники назвали причиною походження чадного газу в квартирі загиблих - "несправність газової колонки".



Секретарка Броварської міської ради Ірина Прянішнікова каже, що загинув навіть кіт.



"Загинула вся родина, не вцілів навіть киць. Від картини, яку побачила поліція у цій оселі в Броварах холоне кров. Господар в коридорі, його дружина у спальні, 26-річна донька у ванній кімнаті і моторошна тиша…Тільки звук стікаючої води з крана, який так і не вимкнули", - написала посадовиця у фейсбуці.











Світлини - Нацполіція та місцевого видання Трибуна. Бровари





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