Через обстріл на Київщині затримуються потяги, постраждалих немає

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає Еспресо.TV.

"Унаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області. По впливу буде затримано поїзд 16 Рахів-Харків та поїзд 14 Солотвино-Київ", – зазначено в повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що всі пасажири та поїзні бригади неушкоджені, потяги перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій.

Інформацію про час затримки та можливий вплив обстрілу на інші рейси обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, в Києві внаслідок бойових дій пошкоджено високовольтні лінії, частина правого берега столиці залишилась без світла.

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