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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Через обстріл на Київщині затримуються потяги, постраждалих немає

Через обстріл на Київщині затримуються потяги, постраждалих немає

28 березня, 2022 понедiлок
13:56
війна з Росією окупанти обстріляли залізничну станцію

Унаслідок обстрілу близько 13-ї години 28 березня було пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка на Київщині

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає Еспресо.TV.

"Унаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області. По впливу буде затримано поїзд 16 Рахів-Харків та поїзд 14 Солотвино-Київ", – зазначено в повідомленні. 

В Укрзалізниці додали, що всі пасажири та поїзні бригади неушкоджені, потяги перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій.

Інформацію про час затримки та можливий вплив обстрілу на інші рейси обіцяють повідомити згодом.

  • Нагадаємо, в Києві внаслідок бойових дій пошкоджено високовольтні лінії, частина правого берега столиці залишилась без світла.

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