У Києві внаслідок бойових дій пошкоджено високовольтні лінії, частина правого берега столиці залишилась без світла , - КМДА

Про це повідомляє КМДА.



За попередньою інформацією, було пошкоджено дві високовольтні лінії, що живлять електроенергією частину будинків. У тому числі на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці.

Загалом мова йде про 82 000 абонентів. Відомо, що 26 березня вони уже відключались через обстріли.



КМДА інформує, що відновлення світла може бути розпочато тільки після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Для оперативної ліквідації аварії буде задіяно щонайменше 7 бригад енергетиків.

Крім того, обʼєкти критичної інфраструктури було терміново перемкнуто на резервне живлення.



Також КМДА повідомляє, що на правобережній частині столиці протягом доби можливий понижений тиск води через знеструмлення деяких насосних станцій "Київводоканалу". Незважаючи на це водопостачання столиці не відключене.



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