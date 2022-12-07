Через обстріл на Сумщині біля кордону з РФ розірвались 11 мін
У середу, 7 грудня, росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, через що в прикордонному селі розірвалось 11 мін
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він повідомив, що російські війська о 14:30 обстріляли Зноб-Новгородську громаду на Сумщині. Через це на околицях одного з прикордонних сіл розірвалися 11 мін. Решта дня обійшлася без обстрілів.
- У вівторок, 6 грудня, російські терористи завдали ударів по сільській амбулаторії та фермі у Сумській області, 17 тварин загинули.
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