Через обстріли Маріуполь залишився без світла, – мер міста
У понеділок, 28 лютого, Маріуполь залишився без електрики та теплопостачання через обстріли окупантів
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко у своєму відеозверненні.
Зазначимо, російські війська продовжують завдавати авіаударів по місту, бити з важкої артилерії по мирних кварталах та селищах, руйнуючи інфраструктуру.
"Вони сьогодні нас залишили без електрики. Ми відключені від тепла. Але ми знаємо, що робити. Ми з настанням перших променів світла розпочнемо відновлювати електроенергію. Запускатимемо котельні", – розповів Бойченко.
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