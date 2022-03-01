Через обстріли Маріуполь залишився без світла, – мер міста

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко у своєму відеозверненні.

Зазначимо, російські війська продовжують завдавати авіаударів по місту, бити з важкої артилерії по мирних кварталах та селищах, руйнуючи інфраструктуру.

"Вони сьогодні нас залишили без електрики. Ми відключені від тепла. Але ми знаємо, що робити. Ми з настанням перших променів світла розпочнемо відновлювати електроенергію. Запускатимемо котельні", – розповів Бойченко.

Нагадаємо, за минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили п'ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки та колону з пальним, ЗРК, вертоліт і крилату ракету

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заявила про початок штурму Херсона російськими військами.