За минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили п'ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки та колону з пальним, ЗРК, вертоліт і крилату ракету

Про це йдеться у Facebook командування.



"Під час зухвалого авіанальоту окупантів на Васильків та Бровари, українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки. Роботу українських винищувачів довершили зенітні ракетні дивізіони С-300, уразивши три літаки окупантів. Тож Повітряні сили збили п’ять винищувачів. За попередніми даними це Су-30 та Су-35", - йдеться у повідомленні.



Крилату ракету та вертоліт окупантів збили під Києвом з використанням зенітно-ракетного комплексу "БУК-М1".



Також українська армія завдала три ракетно-бомбові удари по колонах бронетехніки та живій силі росіян на Київщині та Житомирщині.



"Успішно відпрацювала і бомбардувальна авіація. Су-24М Повітряних сил нанесли щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із пально-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська", - передає пресслужба.



Крім того, українські екіпажі Bayraktar TB2 знищили ще три цілі - танк окупантів та два ЗРК "Бук".







Раніше повідомлялося, що ситуація в Києві все ще напружена, але окупанти зазнають непоправних втрат.

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