За минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили п'ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки та колону з пальним, ЗРК, вертоліт і крилату ракету
Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що протягом доби 28 лютогоо українська армія продовжувала знищувати техніку російських окупантів, від ударів авіації, зенітних ракетних військ та ударних безпілотників України окупанти понесли непоправні втрати
Про це йдеться у Facebook командування.
"Під час зухвалого авіанальоту окупантів на Васильків та Бровари, українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки. Роботу українських винищувачів довершили зенітні ракетні дивізіони С-300, уразивши три літаки окупантів. Тож Повітряні сили збили п’ять винищувачів. За попередніми даними це Су-30 та Су-35", - йдеться у повідомленні.
Крилату ракету та вертоліт окупантів збили під Києвом з використанням зенітно-ракетного комплексу "БУК-М1".
Також українська армія завдала три ракетно-бомбові удари по колонах бронетехніки та живій силі росіян на Київщині та Житомирщині.
"Успішно відпрацювала і бомбардувальна авіація. Су-24М Повітряних сил нанесли щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із пально-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська", - передає пресслужба.
Крім того, українські екіпажі Bayraktar TB2 знищили ще три цілі - танк окупантів та два ЗРК "Бук".
- Раніше повідомлялося, що ситуація в Києві все ще напружена, але окупанти зазнають непоправних втрат.
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