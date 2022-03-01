Ситуація в Києві все ще напружена, але окупантам від нас не сховатись, вони зазнають непоправних втрат, - ЗСУ

Про це йдеться у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.



"Російський окупант застосовує тактику знищення цивільної інфраструктури та завдає ракетних ударів по цілій території України. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці", - йдеться у повідомленні.



ЗСУ наголошують, що продовжують обороняти Київ і цілодобово завдавати непоправних втрат ворогу.



"Багато російської техніки покинуто. Ще більше спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря - Bayraktar. Ворогу від наших засобів ураження не сховатись ні в день, ні вночі", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, росіяни перегруповують сили у напрямках великих міст, ЗС Білорусі переміщуються до кордону з Волинню.



