Ситуація в Києві все ще напружена, але окупантам від нас не сховатись, вони зазнають непоправних втрат, - ЗСУ
Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють, що в Києві все ще напружена ситуація, окупанти знищують цивільну інфраструктуру та хаотично переміщаються на околицях столиці
Про це йдеться у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
"Російський окупант застосовує тактику знищення цивільної інфраструктури та завдає ракетних ударів по цілій території України. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці", - йдеться у повідомленні.
ЗСУ наголошують, що продовжують обороняти Київ і цілодобово завдавати непоправних втрат ворогу.
"Багато російської техніки покинуто. Ще більше спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря - Bayraktar. Ворогу від наших засобів ураження не сховатись ні в день, ні вночі", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, росіяни перегруповують сили у напрямках великих міст, ЗС Білорусі переміщуються до кордону з Волинню.
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