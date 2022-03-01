Окупанти пішли на штурм Херсона

Про це йдеться у дописі відомства у Телеграмі.

Розповідають, що за інформацією очевидців, ворог почав наступ зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Раніше Херсонська ОДА повідомляла, що скупчення російських військ спостерігається поблизу Шуменського мікрорайону. Крім того, росіяни перекрили вулицю Івана Богуна-Лавренева, на Нафтовиків перекрили дорогу, що веде на кладовище Геологів, й зупинилися в районі спуску на Комишани. Там стоїть блокпост загарбників.

До появи повідомлень про штурм, близько опівночі мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що російська армія встановила блокпости на в'їздах до міста.

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомляє, що через бойові дії у певних місцях може втрачатися мобільний чи інтернет зв'язок, також зараз фіксуються великі навантаження на мережі.

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