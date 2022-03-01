Через бойові дії у деяких місцях можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом, - Держспецзв'язку

Про це йдеться у Telegram.



"Це пов'язано із тим, що внаслідок нашого героїчного опору може страждати інфраструктура операторів. Окрім того, нині оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі наголошують, що ситуацію контролюють і моніторять відповідні органи. Також Держспецзв'язку як адміністратор зв'язку України співпрацює з операторами та провайдерами, щоб у таких умовах, в яких перебуває вся країна, подібні проблеми вирішувались оперативно.



Нагадаємо, українські оператори відключили зв'язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.