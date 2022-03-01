Через бойові дії у деяких місцях можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом, - Держспецзв'язку
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомляє, що через бойові дії у певних місцях може втрачатися мобільний чи інтернет зв'язок, також зараз фіксуються великі навантаження на мережі
Про це йдеться у Telegram.
"Це пов'язано із тим, що внаслідок нашого героїчного опору може страждати інфраструктура операторів. Окрім того, нині оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі наголошують, що ситуацію контролюють і моніторять відповідні органи. Також Держспецзв'язку як адміністратор зв'язку України співпрацює з операторами та провайдерами, щоб у таких умовах, в яких перебуває вся країна, подібні проблеми вирішувались оперативно.
- Нагадаємо, українські оператори відключили зв'язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.
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