Через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, на Донеччині через ворожі обстріли вимикалося чотири повітряні лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення понад 5 тисяч абонентів. Ремонт розпочнеться після дозволу військових.

На Сумщині внаслідок ранкового ракетного обстрілу без світла близько 100 споживачів.

"Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях", - розповіли у відомстві.

Наразі генерація покриває потреби споживачів.

Водночас в Укренерго уточнили, що в четвер, 7 вересня, вечірній максимум споживання був на 1,3% менше за відповідний показник середи, 6 вересня. На 8 вересня імпорт електроенергії не планується. Натомість здійснюватиметься експорт до Словаччини та Молдови загальним обсягом 6341 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.