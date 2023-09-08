Через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у шести областях України. Бригади енергетиків стають до ремонтних робіт після дозволу військових
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Так, на Донеччині через ворожі обстріли вимикалося чотири повітряні лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення понад 5 тисяч абонентів. Ремонт розпочнеться після дозволу військових.
На Сумщині внаслідок ранкового ракетного обстрілу без світла близько 100 споживачів.
"Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях", - розповіли у відомстві.
Наразі генерація покриває потреби споживачів.
Водночас в Укренерго уточнили, що в четвер, 7 вересня, вечірній максимум споживання був на 1,3% менше за відповідний показник середи, 6 вересня. На 8 вересня імпорт електроенергії не планується. Натомість здійснюватиметься експорт до Словаччини та Молдови загальним обсягом 6341 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.
- Зранку 8 березня росіяни завдали ракетного удару по Сумах, унаслідок чого є поранені.
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