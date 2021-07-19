Через пандемію коронавірусу в світі збільшилось використання пластику, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.



Видання зокрема зазначає, що кожен проведений тест на коронавірус збільшує викиди пластику приблизно на 10 грамів.



Старший викладач зоології в Університеті Бангора, екоактивіст доктор Крістіан Данн озповів, що якби кожен дорослий та учень середньої школи у Великій Британії проводили по 2 тести на тиждень, це дало б понад 1 тис. тонн сміття щотижня.



За його словами, коронавірус змусив людей використовувати ще більше пластику, але це не означає, що треба відмовитись від проведення тестів.



"Тести стоять на першому плані нашої здатності контролювати вірус і допомагати країнам повернутися до нормального життя", - наголосив Данн.



Щодо зменшення використання пластику в побуті Данн розповів, що, наприклад, одноразова маска для обличчя може зашкодити клімату в 10 разів більше, ніж бавовняна багаторазова. Так, у Британії щонайменше 53 млн одноразових масок щодня відправляються на звалища та можуть забруднювати океан.



"Нам потрібно рухатись до "уважної зручності": приділяти трохи більше уваги нашим діям і бути дещо уважнішим один до одного та до планети", - сказав Данн.



Крім того, кількість використання пластику зросла через збільшення продажів на виніс під час локдауну. На думку науковця, прикладом так званої уважної зручності в цьому випадку може бути схема, згідно з якою всі кафе в місті використовуватимуть один і той самий тип багаторазових чашок - клієнти платять заставу за чашку, яку можна повернути будь-кому з сервісів. Схожу схему можна використовувати для доставки їжі.



За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, щороку у світі щонайменше 8 млн тонн пластику потрапляє у воду як відходи.

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