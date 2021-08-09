Через погодні умови знеструмлено 49 населених пунктів у двох областях
На Сумщині та Закарпатті 49 населених пунктів залишились без світла
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Станом на ранок, 9 серпня через грозу залишаються знеструмленими 49 населених пунктів.
47 населених пунктів без світла у Закарпатській області та 2 - в Сумській. До відновлення залучено бригади обленерго.
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