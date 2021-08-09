Через погодні умови знеструмлено 49 населених пунктів у двох областях

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.



Станом на ранок, 9 серпня через грозу залишаються знеструмленими 49 населених пунктів.



47 населених пунктів без світла у Закарпатській області та 2 - в Сумській. До відновлення залучено бригади обленерго.

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