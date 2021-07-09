Через потік мігрантів: влада Литви почала будувати огорожу на кордоні з Білоруссю
Через посилений потік нелегальних мігрантів Литва почала будувати паркан на кордоні з Білоруссю
Про це повідомляє литовський сайт 15min.lt, передає "Громадське".
"Ми встановимо колючий дріт, його буде важко і небезпечно долати, тому такий бар’єр дозволить стримати потік мігрантів", – сказав прессекретар Державної прикордонної служби Литви Гедрюс Мішутіс.
Мішутіс заявив, що військові мають почати установку дротяної огорожі, яка буде розгорнута на ділянці кордону у 30 кілометрів. Загородження будують у районі Друскінінкаю. Прикордонники до будівництва не залучені, вони лише позначили ділянку, де найчастіше затримують нелегальних мігрантів.
Після того, як білоруська сторона послабила заходи з протидії потоку нелегальних мігрантів, від початку року на литовській стороні затримали понад 1 500 мігрантів, більшість – вихідці з Іраку.
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас сподівається, що встановлений бар’єр дозволить прикордонникам та військовим швидше помітити нелегальних мігрантів:
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