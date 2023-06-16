Через повені внаслідок злив у частині районів Сербії та Боснії запровадили надзвичайний стан
Багатоденні проливні дощі спричинили повені в Сербії і Боснії, що змусило владу оголосити надзвичайний стан у багатьох районах в п'ятницю, 16 червня
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що у Сербії 1300 рятувальників і 22 човни були залучені до евакуації десятків людей у різних місцях, йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ.
Додається, що поблизу південно-західного міста Кралево річка знесла міст. У центральній Сербії рятувальникам довелося евакуювати 12 осіб з будинків у Крагуєваці через вихід річки Лепениці з берегів, повідомив мер міста Нікола Дашич, а 22 людини були врятовані з села поблизу міста Ягодина.
Менші річки також вийшли з берегів, перерізавши дороги та лінії електропередачі.
Відомо, що річки також вийшли з берегів на сході Боснії, і влада північно-східного міста Тузла оголосила надзвичайний стан у всьому регіоні, оскільки люди були змушені покинути свої домівки в багатьох містах і селах.
Зсув заблокував дорогу біля міста Сребрениця, були попередження про можливі повені навколо столиці Сараєво.
За прогнозами, сильні зливи триватимуть ще щонайменше добу.
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