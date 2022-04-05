Через ракетний обстріл РФ стався витік хімікатів в Тернопільській області, - голова ОВА

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram.



"4 квітня о 23:30 год на Тернопільщину знову було здійснено атаку. Ворожа ракета не досягла цілі і була збита силами ППО у Кременецькому районі. Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів", - написав він.



Станом на ранок, заміри не показали збільшення рівня шкідливих речовин.



"Однак повторні проби виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква. Жителям територій, по руслі річки Іква Кременецького району рекомендуємо не використовувати воду з криниць як питну. Також забороняється вилов риби", - додав Труш.



Він зазначив, що у населений пункт, де стався інцидент, доставляється питна вода.



"Екологічні наслідки не є критичним. За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується", - підсумував голова ОВА.



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