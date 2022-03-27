Через російські обстріли за добу сталася 281 пожежа та було знеструмлено 1455 населених пунктів, - ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На даний час знеструмлено 1455 населених пунктів, із них частково - 39. Для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено вісім генераторів ДСНС, з них п'ять - для забезпечення електроенергією лікарень", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначили, що за добу підрозділами ДСНС здійснено 1585 виїздів, у тому числі 533 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано вісім осіб, ліквідовано 281 пожежу, що виникли внаслідок ведення бойових дій.

Піротехніками знешкоджено 507 вибухонебезпечний пристрій та 6 кг вибухової речовини, у тому числі 3 авіабомби.

У ДСНС додали, що на західних кордонах розгорнуто 75 наметів для обігріву та прийому громадян, у яких протягом дня надано допомогу понад 1400 особам.



Нагадаємо, 26 березня через російські обстріли столичний Святошинський район залишився без світла.

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