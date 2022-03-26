Через обстріли у столичному Святошинському районі немає світла

Дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті. Про це із посиланням на офіційний ТГ-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) інформує Еспресо.TV.



"У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті - у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ", - йдеться у повідомленні.



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Як наголошується, аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій.



"Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли", - стверджують у КМДА.



На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.





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