"Не їдьте з ними нікуди". У Бучі окупанти виселятимуть людей до Білорусі

З такою пересторогою на своїй офіційній сторінці виступила Бучанська міська рада, інформує Еспресо.TV.



"Окупанти сьогодні намагатимуться проводити фейкову "евакуацію" з Бучі на Білорусь!", - заявляє секретар міської ради Бучі Тарас Шаправський.



Читайте і дивіться також: На що російські окупанти перетворили Бучу. Фоторепортаж після першого переможного бою 1 березня



"Нікуди з ними не їдьте, це небезпечно!", - закликає він.

Нагадаємо, факти депортації українців вже мали місце на півночі Київщини.

Подібне також триває в окремих районах Маріуполя.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb