"Не їдьте з ними нікуди". У Бучі окупанти виселятимуть людей до Білорусі
В суботу, 26 березня 2022 року, російські загарбники проводитимуть депортацію жителів тимчасово підконтрольного їм районного центру Буча Київської області
З такою пересторогою на своїй офіційній сторінці виступила Бучанська міська рада, інформує Еспресо.TV.
"Окупанти сьогодні намагатимуться проводити фейкову "евакуацію" з Бучі на Білорусь!", - заявляє секретар міської ради Бучі Тарас Шаправський.
Читайте і дивіться також: На що російські окупанти перетворили Бучу. Фоторепортаж після першого переможного бою 1 березня
"Нікуди з ними не їдьте, це небезпечно!", - закликає він.
- Нагадаємо, факти депортації українців вже мали місце на півночі Київщини.
- Подібне також триває в окремих районах Маріуполя.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе