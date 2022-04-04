Через російську агресію Україна щодня втрачає 2 млрд грн, - Шмигаль
Через повномасштабне російське вторгнення український бюджет втрачає 2 млрд грн на день
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю HB.
За його словами, оскільки в країні тривають бойові дії, втрати щодня змінюються, а остаточні розрахунки буде здійснено після війни.
"Зараз, якщо говорити про розрахунки Мінфіну по втратах бюджету, то втрати України становлять близько 2 млрд грн на день. Якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали $119 млрд. Тобто $4,25 млрд щодня. Якщо додати сюди військові втрати та збільшені військових та соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, тоді говоримо про $565 млрд", - сказав Шмигаль.
- 29 березня Денис Шмигаль заявив, що втрати України через повномасштабну російську агресію складають понад $1 трлн.
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