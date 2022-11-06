Про це повідомляє WWF-Україна.

"Сьогодні, 6 листопада, – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, коли світова спільнота гуртується, щоб протистояти експлуатації природних територій, цінних ресурсів, біорізноманіття. Адже шкода, завдана довкіллю однієї країни внаслідок збройних конфліктів впливає на добробут світового суспільства загалом і цей вплив може тривати поколіннями", – нагадують в організації.

WWF-Україна наводить дані про руйнування та шкоду, яких Росія завдала українському довкіллю та природнім ресурсам, зокрема і тим, що є частиною природоохоронної мережі Європи.

Через бойові дії у зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі – території, яка охороняється у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

Також під загрозою знищення перебувають 16 Рамсарських об’єктів площею майже 600 000 га.

"Вони мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю, – пояснюють у WWF. – Водно-болотне угіддя "Архіпелаг Великі і Малі Кучугури" площею 7 740 га нині деокуповане, втім, через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення".

Окрім того, окупованими залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків.

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