Через рясні дощі у Лондоні затопило метро

Про це розповідає ВВС.



Багато вулиць були закриті через затоплення, в тому числі тунель Блекуолл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе. У Сент-Джеймс-парку випало 41,6 мм опадів – найбільше в країні.



Чиновники попередили автомобілістів, щоб вони не їздили в небезпечних умовах.



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Лондонська пожежна бригада заявила, що за кілька годин отримала близько 300 дзвінків, пов'язаних з затопленнями. Станція метро Pudding Lane була майже повністю затоплена.

19 липня у Києві затопило дві станції метро - Берестейську та Академмістечко