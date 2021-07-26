Через рясні дощі у Лондоні затопило метро
25 липня столицю Великої Британії затопило через зливу: вулиці міста та станції метро опинились у воді
Про це розповідає ВВС.
Багато вулиць були закриті через затоплення, в тому числі тунель Блекуолл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе. У Сент-Джеймс-парку випало 41,6 мм опадів – найбільше в країні.
Чиновники попередили автомобілістів, щоб вони не їздили в небезпечних умовах.
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Лондонська пожежна бригада заявила, що за кілька годин отримала близько 300 дзвінків, пов'язаних з затопленнями. Станція метро Pudding Lane була майже повністю затоплена.
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