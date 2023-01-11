Через шторм росіяни вивели у Чорне море лише 1 ракетоносій, - Гуменюк
Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що Росія тримає в Чорному морі лише один ракетоносій
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні море безперечно на нашому боці. Спостерігається шторм і він посилюється. Проте це також дуже посилює мінну небезпеку. Хочу нагадати цивільним громадянам, які можуть натрапити на морську міну на узбережжі, в жодному разі не наближатись до таких вибухонебезпечних предметів", - наголосила Гуменюк.
Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня додала, що російські війська продовжують використовувати БПЛА для розвідувальних цілей
"Російські ракетоносії перебувають в пунктах базування. В Чорному морі на чергуванні знаходиться лише один ракетоносій. Це говорить про те, що вони все-таки продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати. Один із таких БПЛА був збитий нашою ППО при спробі спрямувати його в бік Очакова", - додала вона.
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