Через шторм росіяни вивели у Чорне море лише 1 ракетоносій, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні море безперечно на нашому боці. Спостерігається шторм і він посилюється. Проте це також дуже посилює мінну небезпеку. Хочу нагадати цивільним громадянам, які можуть натрапити на морську міну на узбережжі, в жодному разі не наближатись до таких вибухонебезпечних предметів", - наголосила Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня додала, що російські війська продовжують використовувати БПЛА для розвідувальних цілей

"Російські ракетоносії перебувають в пунктах базування. В Чорному морі на чергуванні знаходиться лише один ракетоносій. Це говорить про те, що вони все-таки продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати. Один із таких БПЛА був збитий нашою ППО при спробі спрямувати його в бік Очакова", - додала вона.

10 січня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що 9 січня росіяни підірвали двома ракетами "Кинджал" законсервований склад протикорабельних мін часів Другої світової війни під Очаковом

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