Через теракти Росії в Україні 10 жовтня пшениця подорожчала на 5%, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Пшениця подорожчала до 9,1925 долара за бушель, це найбільший приріст з початку місяця. Загалом у поточному році ціни зросли на 19%. Кукурудза та соя також подорожчали більш ніж на 1%.

Ціни зростають на тлі побоювань щодо постачання зерна з Росії та України Чорним морем, уточнює Bloomberg. Загострення конфлікту ставить під питання, чи обидві сторони погодяться продовжити угоду про експорт українського продовольства. Дія договору закінчується за місяць.

Будь-яке уповільнення продажу агропродукції за кордоном призведе до зростання цін на основні харчові продукти у всьому світі, наголошує Bloomberg.

Відзначимо, у суботу, 8 жовтня, з українських портів вийшло 7 балкерів із зерном на борту.

Загалом за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти України було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблі. 72% пшениці відправлено в Африку, Азію та Туреччину.

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