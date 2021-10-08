Через ціни на газ компанії більше десяти галузей у листопаді можуть стати збитковими, - дослідження

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Згідно з повідомленням, компанії галузей промисловості, де у собівартості товарів мінімум 7% займає ціна на газ, у листопаді при наявних цінах за куб.м газу будуть збитковими, а у листопаді-грудні можуть відбутися зупинки підприємств і зниження потужностей.



Голова Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник нагадав, що у серпні ціна газу досягла 14 тис. грн/куб.м. У вересні близько 40% галузей, які увійшли в дослідження, були збиткові через високу ціну на газ, а у жовтні очікувані збитки досягнуть 60%.



"При нинішній ціні на газ 100% досліджуваних галузей будуть збитковими", - цитує агентство слова Олійника.



Зазначається, що дослідження стосується галузей економіки, у собівартість товарів яких споживання газу на початок року було, як мінімум, 7%. Мова йде про галузі хімічної промисловості, виробництво кераміки, скла, ряд галузей харчової промисловості (цукрова, хлібопекарська, молочна тощо). Зазначається, що всього це більше 10 галузей.



"Більше того, ми бачимо, що у листопаді-грудні підприємства декларують, що зупинятимуть виробництво або знижуватимуть потужності. Близько 60% досліджуваних підприємств заявили про такі плани", - додав він.



Зупинки, за словами Олійника, торкнуться у першу чергу тих підприємств, де швидку зупинку і запуск передбачає технологічний процес.



У дослідженні ФРУ також йдеться, що касові розриви стануть додатковим ризиком, тож якщо уряд не полегшить удар на ці галузі, то платоспроможність компаній впаде до кризового рівня і вони не зможуть робити передплату енергоресурсів.

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