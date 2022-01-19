Через виверження вулкана Тонга на місяць залишилася без інтернету
Через руйнування підводних кабелів після виверження вулкана тихоокеанська держава Тонга щонайменше на чотири тижні залишиться без інтернету
Про це повідомляє BBC.
У середу, 19 січня, міністерство закордонних справ Нової Зеландії повідомило, що ремонт підводного кабелю, який був зруйнований під час виверження вулкана на Тонга, може тривати щонайменше чотири тижні.
Єдиний у країні кабель обірвався у двох місцях під час виверження вулкана в суботу, внаслідок чого тихоокеанську державу відрізало від решти світу.
З того часу зв’язок доступний лише через декілька супутникових телефонів, які в основному мають іноземні посольства в столиці Нукуалофа. Видання зазначає, що тонганці за кордоном чекають новин від близьких.
Очікується, що телекомунікаційна компанія Digicel сьогодні встановить тимчасове з’єднання 2G, яке надає пріоритет голосовому та SMS-зв’язку. Однак воно буде "обмеженим і нестабільним".
- Нагадаємо, у суботу 15 січня сталося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у острівній державі Тонга у південно-західній частині Тихого океану.
- Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зафіксували хвилі, викликані виверженням вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, яке сталося за 8 тис. кілометрів.
- Після виверження вулкана частина Тонга опинилася під водою, а на одному з островів зруйновані всі будинки. Наразі підтверджено трьох загиблих.
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