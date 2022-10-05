Через землетрус в Ірані постраждало понад 500 людей

Про це повідомило видання NDTV.

Стихійне лихо зафіксували о 03:00 за київським часом.

"У результаті землетрусу, який стався на глибині 10 кілометрів у провінції Західний Азербайджан, постраждали 528 людей, 135 з яких були госпіталізовані", - заявив державному телебаченню губернатор регіону Мохаммад Садег Мотамедіан.

Крім того, землетрус і повторні поштовхи пошкодили 500 будинків у 12 селах. 50 з будинків зруйновані. У деяких селах, які розташовані поблизу епіцентру землетрусу, були відключені електроенергія та вода.

Видання зазначає, що Іран розташований на кордоні кількох великих тектонічних плит і відчуває часту сейсмічну активність.

Найбільш смертоносним для Ірану був землетрус 1990 року. Його магнітуда досягла 7,4 бала та забрала життя 40 тис. людей. Ще 300 тис. були поранені, а півмільйона залишилися без житла.

18 вересня на Тайвані стався землетрус магнітудою 7,2 бала.