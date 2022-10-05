Через землетрус в Ірані постраждало понад 500 людей
У ніч на середу через землетрус магнітудою 5,4 на північному сході Ірану 528 людей отримали поранення, 135 з них - госпіталізовані
Про це повідомило видання NDTV.
Стихійне лихо зафіксували о 03:00 за київським часом.
"У результаті землетрусу, який стався на глибині 10 кілометрів у провінції Західний Азербайджан, постраждали 528 людей, 135 з яких були госпіталізовані", - заявив державному телебаченню губернатор регіону Мохаммад Садег Мотамедіан.
Крім того, землетрус і повторні поштовхи пошкодили 500 будинків у 12 селах. 50 з будинків зруйновані. У деяких селах, які розташовані поблизу епіцентру землетрусу, були відключені електроенергія та вода.
Видання зазначає, що Іран розташований на кордоні кількох великих тектонічних плит і відчуває часту сейсмічну активність.
Найбільш смертоносним для Ірану був землетрус 1990 року. Його магнітуда досягла 7,4 бала та забрала життя 40 тис. людей. Ще 300 тис. були поранені, а півмільйона залишилися без житла.
- 18 вересня на Тайвані стався землетрус магнітудою 7,2 бала.
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