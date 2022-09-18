На Тайвані стався руйнівний землетрус магнітудою 7,2 бала
Біля узбережжя Тайваню стався землетрус, магнітуда якого склала 7,2 бала за шкалою Ріхтера
Про це повідомляє Укрінформ.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 42,7 км на північ від центру округу Тайтунг. Вогнище залягало на глибині 7 км.
Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусі в 7,2 бала, геологічна служба Тайваню - у 6,8 бала.
Потужні поштовхи призвели до сходу вагонів поїзда з рейок та руйнування мостів та будівель.
Вони також відчувалися ще у трьох країнах – Японії, Філіппінах та Китаї.
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