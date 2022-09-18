Про це повідомляє Укрінформ.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 42,7 км на північ від центру округу Тайтунг. Вогнище залягало на глибині 7 км.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусі в 7,2 бала, геологічна служба Тайваню - у 6,8 бала.

Потужні поштовхи призвели до сходу вагонів поїзда з рейок та руйнування мостів та будівель.

Вони також відчувалися ще у трьох країнах – Японії, Філіппінах та Китаї.

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