Через звинувачення у шпигунстві: Сербія та Хорватія обмінялись висилкою дипломатів

Про це повідомляє Associated Press.

Міністерство закордонних справ Сербії заявило, що перший секретар посольства Хорватії в столиці був оголошений персоною нон-грата. Причина - він нібито "грубо виходив за рамки дипломатичних норм" під час своєї роботи.

Хорватія у відповіль вислала сербського дипломата.

"Ми вирішили, що радник посольства Сербії в Хорватії Петар Новакович має бути оголошений персоною нон грата в Хорватії", - заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман.

Сербські ЗМІ повідомили, що хорватський дипломат Хрвоє Снайдер звинувачується у "шпигунській діяльності" і "вербуванні" людей для спецслужб.

Міністерство закордонних і європейських справ Хорватії відкинуло звинувачення і назвало дії Сербії "кроком до погіршення взаємних відносин" в той час, "коли стабільність південно-східної Європи має виняткове значення для всієї Європи".