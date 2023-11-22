Через звинувачення у шпигунстві: Сербія та Хорватія обмінялись висилкою дипломатів
Сербія і Хорватія вислали по одному дипломату зі своєї країни, знову загостривши відносини між державами
Про це повідомляє Associated Press.
Міністерство закордонних справ Сербії заявило, що перший секретар посольства Хорватії в столиці був оголошений персоною нон-грата. Причина - він нібито "грубо виходив за рамки дипломатичних норм" під час своєї роботи.
Хорватія у відповіль вислала сербського дипломата.
Сербські ЗМІ повідомили, що хорватський дипломат Хрвоє Снайдер звинувачується у "шпигунській діяльності" і "вербуванні" людей для спецслужб.
Міністерство закордонних і європейських справ Хорватії відкинуло звинувачення і назвало дії Сербії "кроком до погіршення взаємних відносин" в той час, "коли стабільність південно-східної Європи має виняткове значення для всієї Європи".
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