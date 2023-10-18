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Головна Війна з Росією "Чергова страшилка": у Повітряних силах прокоментували заяву Путіна про патрулювання Чорного моря з "кинджалами"

"Чергова страшилка": у Повітряних силах прокоментували заяву Путіна про патрулювання Чорного моря з "кинджалами"

18 жовтня, 2023 середа
15:58
Війна з Росією

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що нові заяви президента РФ Володимира Путіна про патрулювання літаків з "кинджалами" у Чорному морі, ймовірно, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінять для України

Про це він заявив у коментарі УП.

"Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора, хай краще прокоментував би його прессекретар", - зазначив Ігнат.

За його словами, з технічного боку характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і зі східного напрямків. Акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок.

Водночас речник ПС ЗСУ наголосив, що російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами й розвідниками.

На думку Ігната, ці погрози Путіна більше спрямовані для країн-членів НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "кинджалів". Він назвав це "черговою путінською страшилкою".

Зазначається, що ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях. Крім цього країни-партнери ймовірно підійматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

На запитання журналістів, чи все ж потенційні частіші зльоти носіїв "кинджалів" означатимуть для українців частіші виття сирен, Ігнат наголосив, що, звісно, при надходженні інформації про зліт в повітря МіГ-31К із "кинджалом", вмикатиметься повітряна тривога.

  • Президент РФ Володимир Путін та його китайський колега Сі Цзіньпін у середу, 18 жовтня, провели тривалі переговори про співпрацю. Після зустрічі Путін заявив, що Україна "задумалася над перемовинами", а літаки РФ з "кинджалами" відтепер патрулюватимуть простір над Чорним морем.

Україна
Росія
Володимир Путін
ЗСУ
Чорне море
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