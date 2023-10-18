Путін та Сі Цзіньпін провели переговори і розкритикували світовий порядок, - Bloomberg
Президент Росії Володимир Путін та його китайський колега Сі Цзіньпін після виступу на третьому міжнародному форумі "Один пояс, один шлях" 18 жовтня провели тривалі переговори про співпрацю, під час яких дали свою оцінку світовому порядку
Про це пише Bloomberg.
У своїй промові в Пекіні Сі Цзіньпін розкритикував односторонні санкції, геополітичне суперництво та блокову політику. Хоча він не назвав жодної країни, ці зауваження були явними посиланнями на політику США щодо Китаю в останні роки.
Путін, який виступав одразу після Сі, заявив про прагнення Росії побудувати альтернативний світопорядок.
"Росія і Китай, як і більшість країн світу, поділяють прагнення до рівноправного і взаємовигідного співробітництва з метою досягнення універсального стійкого і довгострокового економічного прогресу і соціального добробуту при повазі різноманітності цивілізацій і права кожної держави до власної моделі розвитку", – сказав президент РФ.
За його словами китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" логічно вписується в "багатосторонні зусилля зі зміцнення творчої та конструктивної взаємодії".
Під час переговорів з Путіним китайський лідер сказав, що політична взаємодовіра між двома країнами продовжує поглиблюватися, а обсяг двосторонньої торгівлі досяг рекорду,
"За 10 років, починаючи з 2013 року, ми з президентом Росії зустрічалися 42 рази й встановили хороші робочі стосунки та глибоку дружбу. Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб захистити міжнародну чесність і справедливість і зробити внесок у спільний розвиток світу", - сказав Сі.
- У вівторок, 17 жовтня, Путін прибув у Пекін. Він бере участь у форумі "Один пояс - один шлях". Там президент РФ взяв участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.
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