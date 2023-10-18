Путін та Сі Цзіньпін провели переговори і розкритикували світовий порядок, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

У своїй промові в Пекіні Сі Цзіньпін розкритикував односторонні санкції, геополітичне суперництво та блокову політику. Хоча він не назвав жодної країни, ці зауваження були явними посиланнями на політику США щодо Китаю в останні роки.

Путін, який виступав одразу після Сі, заявив про прагнення Росії побудувати альтернативний світопорядок.

"Росія і Китай, як і більшість країн світу, поділяють прагнення до рівноправного і взаємовигідного співробітництва з метою досягнення універсального стійкого і довгострокового економічного прогресу і соціального добробуту при повазі різноманітності цивілізацій і права кожної держави до власної моделі розвитку", – сказав президент РФ.

За його словами китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" логічно вписується в "багатосторонні зусилля зі зміцнення творчої та конструктивної взаємодії".

Під час переговорів з Путіним китайський лідер сказав, що політична взаємодовіра між двома країнами продовжує поглиблюватися, а обсяг двосторонньої торгівлі досяг рекорду,

"За 10 років, починаючи з 2013 року, ми з президентом Росії зустрічалися 42 рази й встановили хороші робочі стосунки та глибоку дружбу. Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб захистити міжнародну чесність і справедливість і зробити внесок у спільний розвиток світу", - сказав Сі.