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Путін прибув до Пекіну, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном

17 жовтня, 2023 вiвторок
08:10
Світ

У вівторок, 17 жовтня, очільник російських терористів Володимир Путін прибув у Пекін

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

Сьогодні очільник російських терористів Володимир Путін візьме участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

Планується, що у Пекіні диктатор пробуде два дні - 17 і 18 жовтня. У Путіна також заплановані переговори з президентом В'єтнаму Во Ван Тхіонгом, прем'єр-міністром Таїланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухомом, прем'єр-міністром Пакистану Анваар-уль-Хаком Какаром та президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонглуном Сісулітом.

Що відомо про зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

19 вересня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Пізніше колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що очікувати розриву відносин між Китаєм і Росією не варто.

Дипломат Валерій Чалий вважав, що приїзд Путіна до Китаю буде церемоніальним. Президент Росії скоріше демонструє і створює масовку для китайського лідера в його великих цілях, які він озвучив на партійному з'їзді.  

Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко в етері телеканалу "Еспресо" заявив, що Китай пам'ятає, що Росія колись захопила частину його територій, та чекає, коли посиплеться путінський режим. Малоймовірно що це буде довготривала війна, але це буде спеціальна китайська операція, яка поверне те, що колись Росія в Китаю забрала.

Росія
Китай
Володимир Путін
Сі Цзиньпін
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