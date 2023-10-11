Дипломат Чалий розповів про що може йтися на перемовинах Путіна із Сі Цзіньпіном

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Китай буде вичавлювати все, що йому потрібно зараз економічно від Росії і те, що політично потрібно у військовому плані. Ризик тільки в тому, що РФ в такій вразливі позиції зараз роздає технології. Небезпечно, що РФ продає все, для того щоб просто втримати владу над російським населенням", - зазначив Чалий.

Китай не вийшов на позицію номер 1 у світі, як вони ставили за мету. Якщо сумарно, США залишається світовим лідером за різними показниками. Але Китай не полишає думку спочатку панувати в своєму регіоні а потім розповсюдити свої впливи на весь світ, це модель специфічна, вважає дипломат.

"Китай все таки країна, яка стратегічно працює і намагається уникати прямих порушень міжнародного права. Вони займають досить цинічну позицію не тільки стосовно України. Коли вони говорили, що обидві сторони мають зупинитись, не помічаючи, що Росія атакує Україну, це цинічно. Але те ж саме вони говорять Ізраїлю. Така позиція не виведе цю країну на перше місце у світі", - каже дипломат.

За його словами, Китай наступне десятиліття не буде таким, як ми його зараз бачимо. Згодом в країні виникне багато проблем внутрішнього характеру.

"Модель, яка їм зараз дає економічний результат, не буде вічною. Але на сьогодні в Китаю є бажання панувати в своєму регіоні. Росію вони вже не вважають країною, яка може їм створити для цього проблему. В далеких точках вони свою присутність останніми роками наростили, і це стосується Близького Сходу зокрема", - додав Валерій Чалий.