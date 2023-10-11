Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Дипломат Чалий розповів про що може йтися на перемовинах Путіна із Сі Цзіньпіном
Ексклюзив

Дипломат Чалий розповів про що може йтися на перемовинах Путіна із Сі Цзіньпіном

11 жовтня, 2023 середа
22:22
Світ

Дипломат Валерій Чалий вважає, що приїзд Путіна до Китаю буде церемоніальним. Президент Росії скоріше демонструє і створює масовку для китайського лідера в його великах цілях, які він озвучив на партійному з'їзді

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Китай буде вичавлювати все, що йому потрібно зараз економічно від Росії і те, що політично потрібно у військовому плані. Ризик тільки в тому, що РФ в такій вразливі позиції зараз роздає технології. Небезпечно, що РФ продає все, для того щоб просто втримати владу над російським населенням", - зазначив Чалий.

Китай не вийшов на позицію номер 1 у світі, як вони ставили за мету. Якщо сумарно, США залишається світовим лідером за різними показниками. Але Китай не полишає думку спочатку панувати в своєму регіоні а потім розповсюдити свої впливи на весь світ, це модель специфічна, вважає дипломат.

"Китай все таки країна, яка стратегічно працює і намагається уникати прямих порушень міжнародного права. Вони займають досить цинічну позицію не тільки стосовно України. Коли вони говорили, що обидві сторони мають зупинитись, не помічаючи, що Росія атакує Україну, це цинічно. Але те ж саме вони говорять Ізраїлю. Така позиція не виведе цю країну на перше місце у світі", - каже дипломат.

За його словами, Китай наступне десятиліття не буде таким, як ми його зараз бачимо. Згодом в країні виникне багато проблем внутрішнього характеру. 

"Модель, яка їм зараз дає економічний результат, не буде вічною. Але на сьогодні в Китаю є бажання панувати в своєму регіоні. Росію вони вже не вважають країною, яка може їм створити для цього проблему. В далеких точках вони свою присутність останніми роками наростили, і це стосується Близького Сходу зокрема", - додав Валерій Чалий.

  • У вівторок, 19 вересня, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Новини
Росія
Китай
Володимир Путін
російська армія
Війна з Росією
Сі Цзиньпін
Читайте також:
Джейк Салліван
10 жовтня, 2023 вiвторок
Радник Байдена Салліван розповів хто опирався наданню Україні ATACMS
Юрий Бутусов
Автор Юрій Бутусов
11 жовтня, 2023 середа
Почалась ще одна з визначальних битв війни
11 жовтня, 2023 середа
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
11 жовтня
23:58
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу оголосив про формування надзвичайного уряду Ізраїлю
23:45
Оновлено
повітряна тривога
Росія запустила "шахеди". Є влучання у Харкові: ситуація ввечері 11 жовтня
23:23
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 жовтня
23:03
долар рубль
Путін наказав експортерам РФ продавати валютну виручку для стабілізації курсу рубля
22:57
Румунія
Румунія завершила розслідування щодо падіння на її території російських дронів
22:18
Зеленський в ООН
Зеленський може відвідати Ізраїль, - ЗМІ
21:56
Володимир Зеленський
"Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції ЄС щодо діамантів з Росії
21:50
Михайло Зварич
Україна несподівано втратила очки проти Сербії у відборі на ЧС з футзалу
21:07
Ексклюзив
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
20:52
Прапор США
Республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США
20:44
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Країни НАТО підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні, - Столтенберг
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог проводив наступальні операції на декількох напрямках: ситуація в гарячих точках. Колонка Сергія Згурця
20:35
Ніна Южаніна
Прямо з бюджету сьогодні розкрадають кошти наближені до влади люди, - Южаніна
20:20
ЗСУ за добу відбили 18 ворожих атак біля Авдіївки, — Генштаб
20:08
російський добровольчий корпус РДК
РДК і легіон "Свобода Росії" готуються атакувати найбільш критичні об'єкти РФ, - представник ГУР
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 595-го дня війни: ЗСУ відбили наймасштабнішу атаку на Авдіївку, а біля Бахмута знищили вантажівку з 30-ма росіянами
19:59
Оновлено
РФ обстріляла гімназію в Нікополі: загинули чотири людини
19:58
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
"Якщо буде доведено, що це була спрямована атака, то реакція НАТО буде миттєвою": Столтенберг про пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією
19:33
Андрій Ярмоленко, збірна України
Лідер збірної України та "Динамо" Ярмоленко вибув до кінця 2023 року
19:33
Оновлено
Ллойд Остін
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 млн: що туди увійде
19:19
ППО NASAMS
Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS
19:07
"БайАрена", стадіон "Баєра", Леверкузен
Євро-2024: стало відомо, де пройде матч Україна - Італія
18:58
зрк с-200
Система С-200: все про українські зенітні ракети, які ймовірно можуть долетіти до Москви
18:53
Ексклюзив
Ллойд Остін
ІТ, розмінування, авіація: Остін розповів, які сфери охоплять коаліції потужностей для України
18:27
ХАМАС напав на Ізраїль
Складнощі правопису:  ЦПД викрив черговий фейк РФ про "українську" зброю ХАМАСу
18:13
Україна ЄС
Фактичний початок переговорів про членство України в ЄС почнеться в першому півріччі 2024-го, - заступник голови ОП
18:09
Оновлено
Ніна Матвієнко
"Моя мама і є Україна": у Києві попрощалися зі співачкою Ніною Матвієнко
18:05
Віталій Портников
"Це глобальний конфлікт між демократіями й диктатурами": Портников про події на Кавказі та Близькому Сході
18:02
зґвалтування
Українські діти на ТОТ стали жертвами сексуальних домагань з боку російських "казаків", – ЦНС
17:57
Путін
Путін звинуватив Україну у користуванні російським газом
17:55
Єгипет
Єгипет забронював майже пів мільйона тонн пшениці від російського державного трейдера, - Bloomberg
17:52
Канада
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде
17:39
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
Допомога Україні та Ізраїлю є пріоритетами Білого дому, - мінфін США
17:35
Авдіївка
Росія кинула до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку, - військова адміністрація
17:27
Ексклюзив
Україна, прапор, Батьківщина мати
Україна, можливо, й не стане найкращою країною світу, але однією з найсильніших ми будемо точно, - Княжицький
17:22
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Окупанти обстріляли Авдіївку: є загиблий і поранені, під завалами можуть бути люди
17:10
Сергій Гредескул
Терористи ХАМАСу вбили харківського фізика Сергія Гредескула
17:10
Інфографіка
айтішнік it
У вересні українці відкрили рекордну кількість ФОПів за три роки
17:10
OPINION
Богдан Данилишин
Успішні атаки на місця базування чорноморського флоту РФ дозволяють Україні поступово налагоджувати експорт зернових
17:07
Ексклюзив
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
ЗСУ відбили всі атаки ворога на Авдіївському напрямку, - Сили оборони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV