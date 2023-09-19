Путін у жовтні поїде до Китаю на переговори з Сі Цзіньпіном

Про це інформує російський Інтерфакс.

Зазначається, що Росія розраховує на "ґрунтовні" переговори Путіна і Сі Цзіньпіна у Пекіні.

"У жовтні розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори президента Росії Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в рамках участі голови російської держави у заходах міжнародного форуму "Один пояс, один шлях", - сказав Патрушев.