Путін у жовтні поїде до Китаю на переговори з Сі Цзіньпіном
У вівторок, 19 вересня, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном
Про це інформує російський Інтерфакс.
Зазначається, що Росія розраховує на "ґрунтовні" переговори Путіна і Сі Цзіньпіна у Пекіні.
"У жовтні розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори президента Росії Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в рамках участі голови російської держави у заходах міжнародного форуму "Один пояс, один шлях", - сказав Патрушев.
- Напередодні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим та пообіцяв посилити "стратегічну координацію" Пекіна з Москвою, оскільки обидві країни закладають основу для зустрічі своїх лідерів у Китаї наступного місяця.
- Натомість міністри закордонних справ країн G7 зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН і закликали Китай тиснути на РФ, щоб вона припинила агресію в Україні.
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