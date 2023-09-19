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Лідери G7 закликали Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні

19 вересня, 2023 вiвторок
10:05
Світ Китай та росія

У вівторок, 19 вересня, міністри закордонних справ країн G7 зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН і закликали Китай тиснути на РФ, щоб вона припинила агресію в Україні

Про це інформує Reuters.

У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ країни-членкині Групи семи Японії, йдеться, що члени G7 сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні російських військ з України.

Також зазначається. що члени G7 привітали участь Китаю в зустрічі під керівництвом України в Джидді та "надалі заохочували Китай підтримувати справедливий і міцний мир, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною".

Reuters нагадує, що минулого тижня Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Москві для переговорів, які включали тісніші військові зв'язки, що викликало занепокоєння Сполучених Штатів та інших країн Заходу. Пхеньян і Москва заперечують, що КНДР може постачати зброю Росії, яка витратила величезні запаси.

У спільній заяві G7 не згадується саме КНДР, але йдеться про те, що члени блоку "знову закликають треті сторони припинити будь-яку та будь-яку допомогу в агресивній війні Росії, інакше зазнають серйозних витрат".

  • Напередодні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим та пообіцяв посилити "стратегічну координацію" Пекіна з Москвою, оскільки обидві країни закладають основу для зустрічі своїх лідерів у Китаї наступного місяця.

Україна
Росія
Китай
G7
Війна з Росією
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