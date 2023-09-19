Очільники МЗС Китаю та РФ зустрілися у Москві: домовилися посилити "стратегічну координацію", - ЗМІ
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим та пообіцяв посилити "стратегічну координацію" Пекіна з Москвою, оскільки обидві країни закладають основу для зустрічі своїх лідерів у Китаї наступного місяця
Про це інформує Bloomberg.
Зазначається, що Ван Ї здійснює триденну поїздку до Москви для переговорів про безпеку та зовнішню політику з Лавровим на тлі поглиблення відносин між Китаєм та РФ.
За словами очільника китайського МЗС, Китай і Росія "повинні продемонструвати свою відповідальність як великі держави, виконати належні міжнародні зобов'язання та продовжувати зміцнювати стратегічну координацію". Він додав, що жодна з країн не повинна підпадати під вплив "третіх сторін", натякаючи на США.
Згідно із заявою, міністр закордонних справ Росії сказав, що обидві країни повинні "посилити координацію та співпрацю в рамках багатосторонніх структур", таких як ООН і Шанхайська організація співробітництва.
Bloomberg пише, що зустріч голів МЗС Китаю і Росії зустріч відбувається одночасно зі щорічною Генеральною асамблеєю ООН у Нью-Йорку. Цього року Китай відправив на ту зустріч віцепрезидента Хань Чжена. У попередні роки там були присутні президент Сі Цзіньпін або Ван Ї.
Очікується, що наступного місяця президент Росії Володимир Путін відвідає Китай для участі в форумі "Один пояс, один шлях", де він збирається зустрітися з Сі. Це буде перша закордонна поїздка росіянина після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за підозрою у воєнних злочинах.
- У червні речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай не надавав Росії військової чи будь-якої іншої допомоги у війні проти України.
- 8 серпня очільник міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї після саміту в Джидді запевнив свого російського колегу Сергія Лаврова, що Пекін залишається неупередженим щодо війни в Україні.
- Також напередодні візиту Ван І до Москви з ним зустрівся радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Вони обговорили низку питань, зокрема війну в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.41
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе