Очільники МЗС Китаю та РФ зустрілися у Москві: домовилися посилити "стратегічну координацію", - ЗМІ

Про це інформує Bloomberg.



Зазначається, що Ван Ї здійснює триденну поїздку до Москви для переговорів про безпеку та зовнішню політику з Лавровим на тлі поглиблення відносин між Китаєм та РФ.

За словами очільника китайського МЗС, Китай і Росія "повинні продемонструвати свою відповідальність як великі держави, виконати належні міжнародні зобов'язання та продовжувати зміцнювати стратегічну координацію". Він додав, що жодна з країн не повинна підпадати під вплив "третіх сторін", натякаючи на США.



Згідно із заявою, міністр закордонних справ Росії сказав, що обидві країни повинні "посилити координацію та співпрацю в рамках багатосторонніх структур", таких як ООН і Шанхайська організація співробітництва.

Bloomberg пише, що зустріч голів МЗС Китаю і Росії зустріч відбувається одночасно зі щорічною Генеральною асамблеєю ООН у Нью-Йорку. Цього року Китай відправив на ту зустріч віцепрезидента Хань Чжена. У попередні роки там були присутні президент Сі Цзіньпін або Ван Ї.

Очікується, що наступного місяця президент Росії Володимир Путін відвідає Китай для участі в форумі "Один пояс, один шлях", де він збирається зустрітися з Сі. Це буде перша закордонна поїздка росіянина після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за підозрою у воєнних злочинах.