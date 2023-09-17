Салліван зустрівся з головою МЗС Китаю: говорили про війну в Україні
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Вони обговорили низку питань, зокрема війну в Україні
Про це пише CNN.
"Сторони провели відверті, змістовні та конструктивні переговори і зобов’язалися більше спілкуватися в майбутньому", - йдеться у заяві Білого дому.
Зазначається, що західні лідери наполягають, "щоб Китай був у своєму кутку, коли справа доходить до конфлікту в Україні, але Пекін, схоже, не скорочує зв’язки з Росією".
- Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що в Конгресі країни існує двопартійна підтримка для продовження фінансової допомоги Україні, попри значні політичні розбіжності перед закінченням фіскального року у Штатах.
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