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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Салліван зустрівся з головою МЗС Китаю: говорили про війну в Україні

Салліван зустрівся з головою МЗС Китаю: говорили про війну в Україні

17 вересня, 2023 неділя
22:01
Війна з Росією Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Вони обговорили низку питань, зокрема війну в Україні

Про це пише CNN.

"Сторони провели відверті, змістовні та конструктивні переговори і зобов’язалися більше спілкуватися в майбутньому", - йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що західні лідери наполягають, "щоб Китай був у своєму кутку, коли справа доходить до конфлікту в Україні, але Пекін, схоже, не скорочує зв’язки з Росією".

  • Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що в Конгресі країни існує двопартійна підтримка для продовження фінансової допомоги Україні, попри значні політичні розбіжності перед закінченням фіскального року у Штатах.
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