Обидві палати Конгресу США підтримують продовження фінансової допомоги Україні, - Салліван

Про це він сказав на брифінгу, пише Голос Америки.

"На основі наших консультацій на (Капітолійському, - ред.) пагорбі ми вважаємо, що обидві палати продовжують підтримувати продовження фінансування, тому що, відверто кажучи, і республіканці, і демократи визнають, що США не можуть у своїх власних особистих інтересах, не кажучи вже про моральні зобов’язання, які ми маємо, залишити Україну в цей критичний момент”, - зазначив Салліван.

Крім того, він наголосив, що європейські партнери України активізують підтримку і допомогу Україні.

"Ми показуємо це Конгресу, кажучи, що це стосується не лише Сполучених Штатів, це стосується США разом із вільним світом і друзями вільного світу, які об’єднуються, щоб продовжувати допомагати Україні", - додав Салліван

Напередодні наступної зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн", що запланована на 19 вересня, та зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Вашингтоні 21 вересня, Салліван підтвердив очікування, що Україна може отримати черговий пакет американської військової допомоги наступного тижня.

"Ми постійно готуємо новий військовий пакет для України. Як ви знаєте, ми робимо ці президентські пакети практично кожні пару тижнів, і я думаю, ви можете передбачити, що буде подальше оголошення про додаткові ресурси та можливості, додаткову зброю, які будуть надходити в Україну, в той час, як вони продовжують цей контрнаступ і захищаються від російських атак, в якийсь момент наступного тижня", - сказав радник з національної безпеки США.

Коментуючи майбутній виступ президента Байдена на засіданні Генеральної асамблеї ООН наступного тижня, радник зазначив, що Україна і російська війна займатимуть "значний розділ" у промові.