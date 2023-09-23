Війна в Україні ставить китайців у скрутне становище, - американський експерт Фрід
Колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що очікувати розриву відносин між Китаєм і Росією не варто
Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Китайці не хочуть, аби Путін програв війну. Їм незручно, що він розпочав цю війну, і доволі ніяково, що він взявся за справу, яку ані виграти, ані припинити не може. Це ставить китайців у скрутне становище", - підкреслив Фрід.
За його словами, китайці не хочуть, щоб Путін програв, але і не бажають бути причетними до його поразки.
"Тобто не хочуть бути занадто тісно прив'язаними до Путіна. Очікувати розриву відносин між Китаєм і Росією не варто, але ентузіазм Китаю щодо підтримки війни Путіна видається обмеженим. Їхнє партнерство таки має певні обмеження", - додав Фрід.
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