Війна в Україні ставить китайців у скрутне становище, - американський експерт Фрід

Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Китайці не хочуть, аби Путін програв війну. Їм незручно, що він розпочав цю війну, і доволі ніяково, що він взявся за справу, яку ані виграти, ані припинити не може. Це ставить китайців у скрутне становище", - підкреслив Фрід.

За його словами, китайці не хочуть, щоб Путін програв, але і не бажають бути причетними до його поразки.

"Тобто не хочуть бути занадто тісно прив'язаними до Путіна. Очікувати розриву відносин між Китаєм і Росією не варто, але ентузіазм Китаю щодо підтримки війни Путіна видається обмеженим. Їхнє партнерство таки має певні обмеження", - додав Фрід.