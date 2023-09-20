Як Китай постачає дрони до РФ, обходячи санкції: розслідування розвідувальної агенції Molfar

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми побачили повідомлення від волонтерів, що стало набагато складніше закупати дрони, що Росія викуповує багато дронів. Тим часом у Китаї заявляють, що вони не постачають дрони до РФ. Ми провели розслідування, як це відбувається і знайшли російський реєстр сертифікатів відповідності. Тобто, коли люди завозять дрони у Росію, то вони повинні отримати ліцензію. У цьому реєстрі було приблизно 50 компаній у яких є сертифікат відповідності Iflight - це виробник дронів Mavic", - пояснив Старосєк.

За його словами, більша частина компаній, які імпортують дрони, відкрили навчальні центри на території РФ.

"Такі центри співпрацюють з Росгвардією й навчають нацгвардійців. Вони пишуть, що будуть використовувати дрони на Запорізькому напрямку. Є школа, яка розташована у будівлі ПВК Вагнера в Петербурзі. Вони пишуть, що навчають пілотів літати на дронах DJI Mavic, щоб вбивати українців. Росіяни намагаються прибрати можливість моніторингу реєстрів, змінюючи назви юридичних осіб. А Китай використовує схему перевантаження в портах. Вони заявляють, що відправляють ці дрони до США, а потім у морі перекидають дрони на інші кораблі, які йдуть до Росії", - додав Старосєк.

Міністерство фінансів США 19 вересня оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників



























