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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Китай пам'ятає, що Росія колись захопила частину його територій та чекає, коли посиплеться путінський режим, - Огризко
Ексклюзив

Китай пам'ятає, що Росія колись захопила частину його територій та чекає, коли посиплеться путінський режим, - Огризко

5 жовтня, 2023 четвер
20:51
Світ Китай та росія

Китай може провести спеціальну операцію проти РФ, - Огризко про ймовірний сценарій

Про це повідомив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія свого часу захопила частину північного Китаю, і Китай досі це пам'ятає. Росія малює на картах майбутнього Китаю ці території як свої. Тобто Китай чітко заявляє що за певних обставин, коли почне сипатися путінський режим, він ці території швидко поверне собі", - розповів дипломат.

Малоймовірно що це буде довготривала війна, але це буде спеціальна китайська операція, яка поверне те, що колись Росія в Китаю забрала.

  • CEO розвідувальної агенції Molfar Артем Старосєк розповів про схеми й навчальні центри, які використовує Росія й Китай для постачання дронів
  • У вівторок, 19 вересня, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

  • Пізніше колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що очікувати розриву відносин між Китаєм і Росією не варто.



 
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Війна з Росією
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