Китай пам'ятає, що Росія колись захопила частину його територій та чекає, коли посиплеться путінський режим, - Огризко
Китай може провести спеціальну операцію проти РФ, - Огризко про ймовірний сценарій
Про це повідомив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко в етері телеканалу "Еспресо".
"Росія свого часу захопила частину північного Китаю, і Китай досі це пам'ятає. Росія малює на картах майбутнього Китаю ці території як свої. Тобто Китай чітко заявляє що за певних обставин, коли почне сипатися путінський режим, він ці території швидко поверне собі", - розповів дипломат.
Малоймовірно що це буде довготривала війна, але це буде спеціальна китайська операція, яка поверне те, що колись Росія в Китаю забрала.
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Пізніше колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що очікувати розриву відносин між Китаєм і Росією не варто.
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