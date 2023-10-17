Поїздка Путіна до Китаю несе певні ризики для України, - ГУР

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, будь-яка поїздка Путіна відстежується стосовно всіх ризиків, які вона може нести.

Проте Юсов зазначив, що сьогодні Росія для всіх - сировинний придаток, тож якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють.

"А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна у цій ситуації", – додав представник ГУР.

Він наголосив, що Україна не лише стежить за подіями, а й відпрацьовує різні сценарії щодо подальшого розвитку ситуації.