Поїздка Путіна до Китаю несе певні ризики для України, - ГУР
Візит російського президента Володимира Путіна до Китаю може нести певні ризики для України. Проте українська розвідка уважно слідкує за ситуацією
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
За його словами, будь-яка поїздка Путіна відстежується стосовно всіх ризиків, які вона може нести.
Проте Юсов зазначив, що сьогодні Росія для всіх - сировинний придаток, тож якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють.
"А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна у цій ситуації", – додав представник ГУР.
Він наголосив, що Україна не лише стежить за подіями, а й відпрацьовує різні сценарії щодо подальшого розвитку ситуації.
- Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, Путін прибув у Пекін. Він бере участь у форумі "Один пояс - один шлях". Там президент РФ взяв участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.
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