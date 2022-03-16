Черговий фейк: у РФ заявили, нібито СБУ за підтримки Заходу готує провокацію із застосуванням отруйних речовин

Про це йдеться в повідомленні СБУ.



"Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?", – йдеться у повідомленні.



Важливо, що фейк з'явився після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей. Подібні заяви окупантів – лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Однак СБУ пише, що жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі.



"Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Бо ми не діємо методами окупантів! Наше завдання - захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом", – додають в СБУ.

Нагадаємо, у російському міноборони звинуватили батальйон Азов у бомбардуванні Маріупольського драмтеатру.

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