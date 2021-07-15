Черговий рекорд: у Києві ніч на 15 липня була найтеплішою за 140 років
У Києві ніч на 15 липня виявилась найтеплішою за період спостережень з 1881 року
Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“За даними спостережень метеостанції ніч на 15 липня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року”, – йдеться в повідомленні.
Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С.
Загалом від початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів.
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