Черговий рекорд: у Києві ніч на 15 липня була найтеплішою за 140 років

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції ніч на 15 липня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року”, – йдеться в повідомленні.

Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С.

Загалом від початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb