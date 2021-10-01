Чернівецька область має показники "помаранчевої" зони карантину, - МОЗ

Про це свідчать дані МОЗ.

Зокрема декілька епідпоказників Чернівецької області наразі не в межах "жовтої" зони.

Так, у регіоні перевищено норму рівня захворюваності коронавірусом - 527, замість дозволених 75 на 100 тис. населення.

Крім того, у Чернівецькій області "червоний" показник завантаженості ліжок з киснем для COVID-хворих,

Інші області відповідають "жовтому" рівню карантину.