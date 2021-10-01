Чернівецька область має показники "помаранчевої" зони карантину, - МОЗ
1 жовтня один регіон України демонструє показники "помаранчевої" зони карантину
Про це свідчать дані МОЗ.
Зокрема декілька епідпоказників Чернівецької області наразі не в межах "жовтої" зони.
Так, у регіоні перевищено норму рівня захворюваності коронавірусом - 527, замість дозволених 75 на 100 тис. населення.
Крім того, у Чернівецькій області "червоний" показник завантаженості ліжок з киснем для COVID-хворих,
Інші області відповідають "жовтому" рівню карантину.
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