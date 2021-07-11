Чернівці знову без води. Водогін з Дністра ремонтують вже три тижні

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



Тамтешній водоканал пояснює це "складністю виконання аварійних робіт на повітряній ділянці центрального водогону “Дністер-Чернівці”, поблизу села Біла".



Комунальники наводять графік відключення:



з 11:00 год. до 18:00 год. 11.07.2021року



та з 22:00 год. 11.07.2021о. до 07:00 год.12.07.2021року

зокрема в районах міста:

проспект Незалежності,

вул. Героїв Майдану,

вул. Південно-Кільцева,

вул. Руська,

вул. Комунальників,

вул. Авангардна,

вул. Головна,

вул. Воробкевича,

вул. Івасюка,

вул. Комарова,

бульвар Героїв Крут,

вул. Ентузіастів,

вул. Щербанюка,

вул. Достоєвського,

вул. Небесної Сотні,

вул. О. Кобилянської,

вул. Котляревського,

вул. Шевченка,

вул. Кармелюка,

Соборна площа,

вул. Штейнберга,

вул. Богомольця,

вул. Гакмана,

вул. Кафедральна,

вул. Кармелюка,

вул. Дзержика,

вул. Горіхівська,

вул. Заставнянька,

вул. Гастелло,

вул. Київська,

вул. Стрийська,

вул. Золочівська,

вул. Бережанська,

вул. Рогатинська,

вул. Тисменецька,

вул. Чортківська,

вул. Гусятинська та прилеглі вулиці.

При цьому Водопостачання мікрорайоні «Роша» та «Клокучка» буде обмежено до 12 липня.

Водопостачання Садгірського району та вулиць: Січових Стрільців, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської, Руської (від Лук'яна Кобилиці до Руської,183), Білоруської, Узбецької, Б. Хмельницького, Сагайдачного та прилеглих буде здійснюватись без обмежень.

Про подальші обмеження чи відновлення водопостачання буде повідомлено додатково.

"Будь ласка, поставтесь з розумінням до ситуації, яка склалась. Бригади КП "Чернівціводоканал" роблять все можливе для ліквідації наслідків пориву мережі у найкоротші терміни", - звертаються ремонтники до чернівчан.

Нагадаємо, аварія на магістральному водогоні, яким Чернівці сполучено з рікою Дністер, сталася ще в суботу, 19 червня, на ділянці від насосної станції "Шубранець" до резервуарів чистої води "Попова" в районі села Біла Кіцманського району Чернівецької області.

Відтоді тривають ремонтні роботи.



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