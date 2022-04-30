Червоні прапори, гранати, набої і різні види зброї. В Одесі викрили набрану з криміналітету проросійську комуністичну банду, що 2 травня мала почати безлад у місті
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України зупинив на території міста Одеси й Одеської області підготовку до провокативних дій із застосуванням забороненої символіки та вогнепальної зброї
Про це сьогодні, 30 квітня 2022 року, повідомили у Нацполіції, передає Еспресо.TV.
Керували цими особами російські спецслужбісти.
"За наявною у співробітників департаменту інформацією, спецслужби рф через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України.
За задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати річниця трагічних подій - 2 травня", - йдеться у повідомленні поліції.
Для недопущення розвитку таких подій оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.
Вже вилучено значну кількість різної зброї, комуністичної атрибутики, рекламних брошур із комуністичною та іншою забороненою символікою, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення діяльності диверсійно-розвідувальних груп, а також антиукраїнська література.
Окрім того, гранати, набої, мобільні телефони, електронні носії інформації.
- Нагадаємо, в Одесі з 1 по 3 травня діятиме подовжена комендантська година.
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