Червоні прапори, гранати, набої і різні види зброї. В Одесі викрили набрану з криміналітету проросійську комуністичну банду, що 2 травня мала почати безлад у місті

Про це сьогодні, 30 квітня 2022 року, повідомили у Нацполіції, передає Еспресо.TV.



Керували цими особами російські спецслужбісти.



"За наявною у співробітників департаменту інформацією, спецслужби рф через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України.



За задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати річниця трагічних подій - 2 травня", - йдеться у повідомленні поліції.





Для недопущення розвитку таких подій оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.



Вже вилучено значну кількість різної зброї, комуністичної атрибутики, рекламних брошур із комуністичною та іншою забороненою символікою, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення діяльності диверсійно-розвідувальних груп, а також антиукраїнська література.



Окрім того, гранати, набої, мобільні телефони, електронні носії інформації.

Нагадаємо, в Одесі з 1 по 3 травня діятиме подовжена комендантська година.





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