Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Чеські депутати схвалили продовження терміну навчання українських військових на наступний рік

Чеські депутати схвалили продовження терміну навчання українських військових на наступний рік

29 листопада, 2023 середа
13:24
Світ Чехія Україна

Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію чеського уряду про продовження навчання військових з України на території країни у наступному році

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що за продовження підготовки українських військових у Чехії для боротьби з Росією проголосувало 129 присутніх депутатів зі 150. Для схвалення потрібно було не менше 101 голосу.

Водночас голова депутатського опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" Радім Фіала безуспішно намагався відхилити пропозицію уряду, оскільки вважає продовження навчання українських військових як "підтримку продовження конфлікту". Лише десять депутатів від СПД підтримали його пропозицію.

Міністр оборони Яна Чорнохова повідомила депутатам, що близько 3500 українських військових уже пройшли навчання у Чехії, а ще 500 пройшли навчання у чеських інструкторів у Польщі. За словами міністра, отриманий досвід є також поліпшенням підготовки чеських військових частин.

Видання додає, що пропозиція уряду дозволить залишатися в Чехії не лише українським військовим, а й військовослужбовцям із країн-членів Євросоюзу та НАТО. Інструктори з країн-членів НАТО також зможуть тренувати українських військових у Чехії для навчання, крім допоміжної місії ЄС для України. Умовою продовження навчання є те, щоб кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не перевищувала 800, як це було цього року.

  • Напередодні сенат Чехії продовжив терміни проведення бойової підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року.
Україна
Чехія
військові
Війна з Росією
Читайте також:
обстріл, ППО
29 листопада, 2023 середа
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 21 БПЛА та 2 ракети Х-59
Володимир Путін
28 листопада, 2023 вiвторок
Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію
верховна рада
28 листопада, 2023 вiвторок
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 листопада
14:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Ірина Федорів
Доля судді Львова з російським паспортом залежить від двох "але"
13:52
Єнс Столтенберг
Столтенберг підтвердив дані Генштабу ЗСУ про втрати російської армії
13:47
Володимир Мединський
У Путіна заявили, що Київ урятував би сотні тисяч життів, якби підписав мирну угоду навесні 2022 року. В ОП відреагували
13:45
Володимир Завадський
На війні в Україні ліквідували російського генерала Володимира Завадського
13:45
Аналітика
санкції проти Росії
Порівняння міжнародних та українських персональних санкцій проти російської агресії. Дослідження YouControl
13:28
Петер Сіярто
"Що більше зброї, то довше триватиме війна": Сіярто підтвердив відмову Угорщини допомагати Україні
13:22
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Україні потрібен взимку "захисний щит", - глава МЗС Німеччини
13:03
Книги року ВВС-2023
"Книга року BBC-2023": оприлюднили короткі списки літературної премії
13:01
Оновлено
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Ситуація в Чорному морі, ППО і безпека "зернового коридору": Зеленський відвідав Одещину і зустрівся із захисниками півдня
12:58
Оновлено
Кирило Буданов
Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком і ртуттю, - джерела
12:45
Дмитро Кулеба
"Запропонуйте подібне своїм урядам": Кулеба різко відповів тим, хто схиляє Україну до територіальних поступок
12:43
Ексклюзив
Суд. Павло «Мерседес»
У Печерському суді розглядають справу митрополита УПЦ МП Павла Лебедя
12:42
Оновлено
Негода в Україні, сніг, ДСНС
Кількість загиблих через негоду в Україні зросла до 12
12:39
Росіяни значно збільшили активність на Таврійському напрямку, залучають бронетехніку
12:30
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 23-29 листопада: рекордне знищення росіян під Авдіївкою та безпілотники в Москві
12:20
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, скільки снарядів з обіцяного ЄС мільйона вже отримала Україна
12:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Міненерго розповіли про стан працівників шахти в Торецьку, поранених унаслідок атаки РФ 28 листопада
12:13
Координаційний штаб
Ми готові обміняти "всіх на всіх", але РФ не хоче бачити своїх військових удома, - представник Координаційного штабу
12:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більшість росіян підтримують війну в Україні і вірять Путіну, а отруєння дружини Буданова свідчить про московську агентуру в Україні. Акценти світових ЗМІ 29 листопада
12:06
Російський газ
Через порти ЄС продають понад 20% скрапленого природного газу РФ, - Financial Times
12:03
OPINION
Сергій Таран
Переворот у європейській системі безпеки
12:01
Електроенергія
В Україні вийшов з ремонту один із блоків ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 29 листопада
11:56
Ексклюзив
Мар'яна Безугла
Заяви Безуглої шкодять "Слузі Народу", вона може діяти в інтересах третьої сторони, - військово-політичний оглядач Коваленко
11:49
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
РФ завезла на ТОТ України "волонтерів" для імітації молодіжних рухів, - Нацспротив
11:45
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг на першому засідання Ради Україна - НАТО
Розпочалося перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні голів МЗС: головні теми
11:35
Ексклюзив
Маріанна Буданова
Отруєнням дружини Буданова РФ сигналізує, що може дістати родини будь-кого, - військовий оглядач Коваленко
11:15
Сергій Бочковський
Помер колишній голова ДСНС Сергій Бочковський
11:05
Ексклюзив
ппо
Мобільні групи зі знищення "шахедів" показують високу ефективність у складних погодних умовах, - Згурець
11:04
Бустерна доза
ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон": щеплення безоплатне
10:56
На фото: військові
Росія почала частіше застосовувати касетні авіабомби, - британська розвідка
10:52
В ОК "Північ" розповіли, як змінилася ситуація на прикордонні Чернігівщини й Сумщини з настанням холодів
10:47
Привласнили 5 га землі стратегічного значення на Київській ГЕС: ДБР викрило учасників злочинної організації
10:26
вимкнення електроенергії
Україна з 1 грудня зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС: подробиці
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 листопада: скільки коштують долар і євро
10:24
Атака будівлі окупантів
На Херсонщині атакували будівлю, де тривала нарада окупантів: ліквідовано 5 загарбників
10:19
Microsoft випустила "потворний" светр з шпалерами Windows XP
"На тобі краще, ніж у моніторі": Microsoft випустила "потворний" светр зі шпалерами Windows XP
10:13
Публікував роботу ППО
Публікував у TikTok роботу ППО в Одесі: СБУ затримала підозрюваного
10:13
Сергій Рябков
"Ми готові": у МЗС Росії заявили про можливість війни з НАТО
10:01
Москва_Кремль
Росіяни планують взимку вивезти 10 тис. дітей з ТОТ до Москви на ВДНГ, - Луганська ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV