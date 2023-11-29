Чеські депутати схвалили продовження терміну навчання українських військових на наступний рік

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що за продовження підготовки українських військових у Чехії для боротьби з Росією проголосувало 129 присутніх депутатів зі 150. Для схвалення потрібно було не менше 101 голосу.

Водночас голова депутатського опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" Радім Фіала безуспішно намагався відхилити пропозицію уряду, оскільки вважає продовження навчання українських військових як "підтримку продовження конфлікту". Лише десять депутатів від СПД підтримали його пропозицію.

Міністр оборони Яна Чорнохова повідомила депутатам, що близько 3500 українських військових уже пройшли навчання у Чехії, а ще 500 пройшли навчання у чеських інструкторів у Польщі. За словами міністра, отриманий досвід є також поліпшенням підготовки чеських військових частин.

Видання додає, що пропозиція уряду дозволить залишатися в Чехії не лише українським військовим, а й військовослужбовцям із країн-членів Євросоюзу та НАТО. Інструктори з країн-членів НАТО також зможуть тренувати українських військових у Чехії для навчання, крім допоміжної місії ЄС для України. Умовою продовження навчання є те, щоб кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не перевищувала 800, як це було цього року.